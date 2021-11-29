«Теневая договоренность»: В Армении назвали Пашиняна помощником Эрдогана
Депутат национального собрания Республики Армения Арташес Гегамян считает, что политика действующего премьера приведет к еще большему расколу в армянском обществе.
Никол Пашинян, потакая западным спонсорам, ведет политику по вытеснению российских друзей, гарантирующих безопасность Армении, с территории Нагорного Карабаха и разжиганию русофобии. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат национального собрания Республики Армения, председатель партии «Национальное единство» Арташес Гегамян.
Ранее, по сообщению Sputnik Азербайджан, премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главами общин Сюника предложил свыкнуться с мыслью о том, что «Карабах – азербайджанский», а Армения 30 лет «обманывала себя, и в конце должно было случиться то, что произошло», предложив предоставить через Сюник дорогу Азербайджану.
Гегамян подтвердил возможность подобного заявления, отметив, что спецслужбы Великобритании якобы привели Пашиняна к власти с целью «сдачи Карабаха».
«Чтобы на освобожденных территориях, которые нынче оккупированы турецко-азербайджанскими войсками не без помощи сирийских террористов, была создана военная база Турции, то есть НАТО. Но Пашинян выполнил не все свои договоренности, которые очевидно для всех, были. После того, как турецко-азербайджанские войска обосновались в неприступной крепости Шуши, кровь из носу всем режиссерам этой гнусной второй Карабахской войны, руководящим из Туманного Альбиона, нужно, чтобы была экстерриториальная транспортная связь между Нахичеванской республикой и восточной частью Азербайджана. Так называемый «турецкий коридор». Это позволит в течение очень короткого времени полностью обезлюдить территорию Сюницкой области, нынче заселенную армянами, и установить контроль на ее 45-километровой границе с Ираном. Тем самым Реджеп Тайип Эрдоган сможет осуществить свою заветную мечту – сомкнуть исламскую дугу», - заметил он.
При этом он отметил, что судьба данной территории давно решена.
«Существует теневая договоренность между Пашиняном, Эрдоганом и Алиевым по отдаче Сюника. Никол, конечно же, боится сказать об этом прямо. У него здесь срабатывает инстинкт самосохранения, хотя говорят, что душевно больные лишены этого инстинкта. В связи с этим Пашинян через свою шайку-лейку, сорошевскую шваль, которую он привел в национальное собрание, будет принимать такие решения, которые еще больше углубят раскол в армянском обществе», - раскритиковал он.
По его мнению, «этим непременно воспользуются Азербайджан и Турция».
При этом Гегамян считает, что подобная политика приведет к возобновлению конфликта.
«Все это приведет к обязательному внутриполитическому взрыву, от которого ни Азербайджан, ни Турция не пострадают. А пострадает только Армения. А наши недруги из-за бугра, щедро финансируемые Соросами, разного рода псевдодемократическими институтами запада, будут раздувать в Армении русофобскую истерию, преследуя одну единственную цель: создание крайне невыносимых условий для дальнейшего пребывания 102-й российской военной базы и выдворения наших российских друзей – гарантов независимости армянского государства, сохранения армянской нации и оберегания ее от очередного геноцида», - заявил депутат национального собрания Республики Армения.
При этом он отметил, что «политический глас» Армении не повсеместно противостоит «политике по выдавливанию России из Армении» и созданию нестабильности в стране.
26 ноября в Сочи состоялась встреча премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президентов России и Азейрбайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Переговоры были приурочены к годовщине подписания соглашения по Карабахскому вопросу. На встрече главы трех государств обсудили взаимодействие по этой теме. В результате чего, Пашинян заявил о готовности Армении начать демаркацию границ с Азербайджаном, механизмы которой должны быть созданы уже до конца 2021 года.
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