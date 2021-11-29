«Теневая договоренность»: В Армении назвали Пашиняна помощником Эрдогана

Гегамян подтвердил возможность подобного заявления, отметив, что спецслужбы Великобритании якобы привели Пашиняна к власти с целью «сдачи Карабаха».

«Чтобы на освобожденных территориях, которые нынче оккупированы турецко-азербайджанскими войсками не без помощи сирийских террористов, была создана военная база Турции, то есть НАТО. Но Пашинян выполнил не все свои договоренности, которые очевидно для всех, были. После того, как турецко-азербайджанские войска обосновались в неприступной крепости Шуши, кровь из носу всем режиссерам этой гнусной второй Карабахской войны, руководящим из Туманного Альбиона, нужно, чтобы была экстерриториальная транспортная связь между Нахичеванской республикой и восточной частью Азербайджана. Так называемый «турецкий коридор». Это позволит в течение очень короткого времени полностью обезлюдить территорию Сюницкой области, нынче заселенную армянами, и установить контроль на ее 45-километровой границе с Ираном. Тем самым Реджеп Тайип Эрдоган сможет осуществить свою заветную мечту – сомкнуть исламскую дугу», - заметил он.

При этом он отметил, что судьба данной территории давно решена.

«Существует теневая договоренность между Пашиняном, Эрдоганом и Алиевым по отдаче Сюника. Никол, конечно же, боится сказать об этом прямо. У него здесь срабатывает инстинкт самосохранения, хотя говорят, что душевно больные лишены этого инстинкта. В связи с этим Пашинян через свою шайку-лейку, сорошевскую шваль, которую он привел в национальное собрание, будет принимать такие решения, которые еще больше углубят раскол в армянском обществе», - раскритиковал он.

По его мнению, «этим непременно воспользуются Азербайджан и Турция».

При этом Гегамян считает, что подобная политика приведет к возобновлению конфликта.

«Все это приведет к обязательному внутриполитическому взрыву, от которого ни Азербайджан, ни Турция не пострадают. А пострадает только Армения. А наши недруги из-за бугра, щедро финансируемые Соросами, разного рода псевдодемократическими институтами запада, будут раздувать в Армении русофобскую истерию, преследуя одну единственную цель: создание крайне невыносимых условий для дальнейшего пребывания 102-й российской военной базы и выдворения наших российских друзей – гарантов независимости армянского государства, сохранения армянской нации и оберегания ее от очередного геноцида», - заявил депутат национального собрания Республики Армения.