Полянский заявил, что Запад еще не пересек «наиболее красные линии»

НАТО и страны Запада фактически вовлечены в конфликт на Украине, вместе с тем, они еще не пересекли все красные линии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с американской журналисткой Ким Айверсен.

Экс-дипломат США назвал самую красную линию для Москвы

«Мы посылаем все больше сигналов о том, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, наиболее красные линии еще не пересечены. В случае с ядерными державами, коей является Россия, если вы стремитесь к обострению конфликта, необходимо просчитывать все варианты», — цитирует дипломата ТАСС.

Полянский подчеркнул, что поставки западного оружия кардинально не изменят ход специальной военной операции России, пишет Ura.ru. Однако пересечение красных линий может повлечь прямое вовлечение Запада в конфликт.

Дипломат обратил внимание, что и в России, и в НАТО заявляют о нежелании прямого противостояния. На фоне этого Североатлантический альянс поставляет на Украину вооружения, отправляет своих специалистов, предоставляет разведданные, кроме того, США прямо участвуют в оперативном планировании украинской армии.

Ранее Полянский заявил, что к конфликту на Украине привела политика США и Великобритании, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаЗападРоссияООНДипломаты
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