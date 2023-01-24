Полянский заявил, что Запад еще не пересек «наиболее красные линии»
НАТО и страны Запада фактически вовлечены в конфликт на Украине, вместе с тем, они еще не пересекли все красные линии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с американской журналисткой Ким Айверсен.
«Мы посылаем все больше сигналов о том, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, наиболее красные линии еще не пересечены. В случае с ядерными державами, коей является Россия, если вы стремитесь к обострению конфликта, необходимо просчитывать все варианты», — цитирует дипломата ТАСС.
Полянский подчеркнул, что поставки западного оружия кардинально не изменят ход специальной военной операции России, пишет Ura.ru. Однако пересечение красных линий может повлечь прямое вовлечение Запада в конфликт.
Дипломат обратил внимание, что и в России, и в НАТО заявляют о нежелании прямого противостояния. На фоне этого Североатлантический альянс поставляет на Украину вооружения, отправляет своих специалистов, предоставляет разведданные, кроме того, США прямо участвуют в оперативном планировании украинской армии.
Ранее Полянский заявил, что к конфликту на Украине привела политика США и Великобритании, напоминает телеканал «360».
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