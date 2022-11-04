Экс-дипломат США назвал самую красную линию для Москвы
Самой красной линией для России является вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил бывший глава американской дипмиссии в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в публикации для издания Newsweek.
«Нетрудно понять, почему Украина для Москвы является самой яркой из всех красных линий», — заявил он.
Ранделл также отметил большое историческое значение Крыма. Его потенциальное вхождение в альянс экс-дипломат сравнил с реакцией Вашингтона на размещение на Кубе советских ядерных ракет. Несмотря на это, НАТО проигнорировало интересы безопасности РФ и продолжило принимать в состав бывшие страны СССР.
По мнению Ранделла, Запад не предпринимает усилий, чтобы урегулировать конфликт на Украине. При этом бывший дипломат считает, что политикам США стоит учитывать высокий уровень коррупции на Украине. При этом Россия, по словам автора, в значительной степени сама обеспечивает себя продовольствием, энергией и вооружением.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что, продолжая поставки вооружений Киеву, Соединенные Штаты и их союзники вплотную приблизились к красной линии, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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