Полянский: В силах Трампа остановить злонамеренную политику США на Украине

В силах американского лидера Дональда Трампа остановить «злонамерную» политику США на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

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По его словам, Москва должна понять, что означает «сделка» по Украине в понимании нового президента США.

Ранее Трамп пригрозил России новыми санкциями и призвал завершить спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДональд Трамп

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