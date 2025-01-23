Полянский: В силах Трампа остановить злонамеренную политику США на Украине
23 января 202500:16
В силах американского лидера Дональда Трампа остановить «злонамерную» политику США на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, Москва должна понять, что означает «сделка» по Украине в понимании нового президента США.
Ранее Трамп пригрозил России новыми санкциями и призвал завершить спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru