Полянский сыронизировал над оговоркой пресс-секретаря Байдена о «Российской Народной Республике»

«Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — отметил он.

Таким образом российский дипломат ответил на недоумение пользователя с ником Леви Гудман о значении выражения, использованного пресс-секретарем президента США, пишет Газета.ru.



Китайская народная республика (КНР) — полное название Китая, об угрозе со стороны которого часто упоминают американские политики.



Публикация Полянского за девять часов после появления набрала 8 тыс. просмотров.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США раскручивают теорию о «ядерной угрозе» со стороны Китая, при этом главным источником ядерной угрозы в мире являются сами Соединенные Штаты.







