Полянский сыронизировал над оговоркой пресс-секретаря Байдена о «Российской Народной Республике»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский поиронизировал над пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер из-за ее оговорки. Представитель Вашингтона заявила о вызовах «Российской Народной Республики» Соединенным Штатам. Политик посмеялся по этому поводу в социальной сети Twitter.

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«Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — отметил он.

Таким образом российский дипломат ответил на недоумение пользователя с ником Леви Гудман о значении выражения, использованного пресс-секретарем президента США, пишет Газета.ru.

Китайская народная республика (КНР) — полное название Китая, об угрозе со стороны которого часто упоминают американские политики.

Публикация Полянского за девять часов после появления набрала 8 тыс. просмотров.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США раскручивают теорию о «ядерной угрозе» со стороны Китая, при этом главным источником ядерной угрозы в мире являются сами Соединенные Штаты.



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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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