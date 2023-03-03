В МИД Китая назвали США главным источником ядерной угрозы

Ранее помощница американского президента по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что Вашингтону следует поддерживать контакты с Китаем для минимизации угроз на фоне растущих ядерных арсеналов Пекина.

«США ... раскручивают теорию о ядерной угрозе со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала и сохранения своей военной гегемонии», — цитирует Мао Нин РИА Новости.

Как отметила дипломат, КНР всегда занимала ответственную позицию в ядерной политике, придерживалась оборонительной ядерной стратегии и политики неприменения такого вооружения первой. Кроме того, Пекин всегда поддерживал ядерные силы на низком уровне, необходимом для обеспечения безопасности.

При этом США в последние годы агрессивно модернизировали «ядерную триаду» и усиливали ее роль в своей политике национальной безопасности, подчеркнула Мао Нин. Представитель китайского МИД призвала Вашингтон обдумать свою ядерную политику, уменьшить роль этих вооружений в политике нацбезопасности и предпринять действия для снижения ядерных рисков.

Ранее Китай потребовал от США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню, напоминает РИА ФАН.

