В МИД Китая назвали США главным источником ядерной угрозы
США раскручивают теорию о «ядерной угрозе» со стороны Китая, при этом главным источником ядерной угрозы в мире являются сами Соединенные Штаты. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее помощница американского президента по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что Вашингтону следует поддерживать контакты с Китаем для минимизации угроз на фоне растущих ядерных арсеналов Пекина.
«США ... раскручивают теорию о ядерной угрозе со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала и сохранения своей военной гегемонии», — цитирует Мао Нин РИА Новости.
Как отметила дипломат, КНР всегда занимала ответственную позицию в ядерной политике, придерживалась оборонительной ядерной стратегии и политики неприменения такого вооружения первой. Кроме того, Пекин всегда поддерживал ядерные силы на низком уровне, необходимом для обеспечения безопасности.
При этом США в последние годы агрессивно модернизировали «ядерную триаду» и усиливали ее роль в своей политике национальной безопасности, подчеркнула Мао Нин. Представитель китайского МИД призвала Вашингтон обдумать свою ядерную политику, уменьшить роль этих вооружений в политике нацбезопасности и предпринять действия для снижения ядерных рисков.
Ранее Китай потребовал от США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню, напоминает РИА ФАН.
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