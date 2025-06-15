Глава СВР: ЦРУ шантажировало российских разведчиков их детьми

В программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ Нарышкин сообщил, что российским разведчикам, задержанным в Словении, пришлось непросто. По его словам, в первый месяц после ареста представитель словенских властей, действуя по указанию Центрального разведывательного управления США, буквально шантажировал их несовершеннолетними детьми. Нарышкин отметил, что, хотя он может лишь представить, какие переживания испытали родители, они сохраняли стойкость и выдержали испытание.

Как рассказали сами разведчики, после их ареста детей поместили в один из местных детских приёмников-распределителей, а спустя три месяца перевели в специализированный интернат для трудных подростков. В результате пережитого у ребят нпо ночам начались кошмары. Ранее Анна Дульцева сообщала, что им с супругом во время послания ареста неоднократно угрожали возможностью передачи детей на воспитание в другую семью.

1 августа 2024 года в ФСБ РФ сообщили о возвращении в Россию восьми россиян, которые ранее были задержаны и находились в заключении в ряде стран — членов НАТО. Среди них — Вадим Соколов (он же Красиков), осуждённый к пожизненному заключению в Германии, и Владислав Клюшин, отбывавший наказание в США. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы вместе со своими двумя несовершеннолетними детьми, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин и Роман Селезнев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».