Полянский ответил на заявление генсека ООН о референдумах

Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран организации перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил в Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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29 сентября Гутерреш заявил, что референдумы не «могут быть приняты» и присоединение этих территорий к РФ не соответствует международному праву.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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