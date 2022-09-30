Полянский ответил на заявление генсека ООН о референдумах
Россия сожалеет, что генсек ООН Антониу Гутерреш решил сыграть роль в оказании влияния на позицию стран организации перед обсуждением в Генассамблее темы референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил в Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
29 сентября Гутерреш заявил, что референдумы не «могут быть приняты» и присоединение этих территорий к РФ не соответствует международному праву.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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