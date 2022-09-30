США не намерены признавать итоги референдумов на Украине
Власти США не намерены признавать итоги референдумов, прошедших в ряде украинских регионов. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает ТАСС.
Также Блинкен отметил, что США продолжат оказывать поддержку Украине.
Референдумы прошли на территориях Украины с 23 по 27 сентября. Ранее в четверг сообщалось, что делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву, где примут участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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