США не намерены признавать итоги референдумов на Украине

Власти США не намерены признавать итоги референдумов, прошедших в ряде украинских регионов. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает ТАСС.

США призвали не сотрудничать с признавшими итоги референдумов странами

Также Блинкен отметил, что США продолжат оказывать поддержку Украине.

Референдумы прошли на территориях Украины с 23 по 27 сентября. Ранее в четверг сообщалось, что делегации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву, где примут участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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