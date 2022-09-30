Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

США не намерены признавать итоги референдумов на Украине

«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области», - следует из документа.

Во втором указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей незаконно и не будет иметь юридической силы. По его словам, любая аннексия территории независимого государства является нарушением Устава ООН и международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинРеферендум
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры