Песков указал на отсутствие предпосылок для возобновления переговоров по Украине
5 июля 202417:38
Предпосылок для возобновления переговоров по Украине в настоящее время нет. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, желание Киева идти на переговоры в Москвой «пока не прослеживается».
«Наоборот, прослеживается желание не идти на переговоры», - заключил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта «очень далеки друг от друга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru