Песков указал на отсутствие предпосылок для возобновления переговоров по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить огонь на Украине В Европе критикуют поездку Орбана в Москву Около 20 тысяч абонентов остались без света в Новгородской области из-за дождя с порывистым ветром 300 тысяч рублей штрафа назначил Уфимский районный суд россиянину за дебош в самолете