Песков указал на отсутствие предпосылок для возобновления переговоров по Украине

Предпосылок для возобновления переговоров по Украине в настоящее время нет. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, желание Киева идти на переговоры в Москвой «пока не прослеживается».

«Наоборот, прослеживается желание не идти на переговоры», - заключил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта «очень далеки друг от друга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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