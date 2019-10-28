Задержанному в Польше «русскому шпиону» отвели важную роль в выборах 2020 года

Польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН отметил, что пока рано делать какие-то конкретные выводы из произошедшего. Вместе с тем он добавил, что вряд ли общественность сможет обделить своим вниманием подобный инцидент, однако признал, что подробности такого судебного разбирательства могут иметь конфиденциальный характер.

«Информация чрезвычайно скупая. Кроме того, что было перечислено, в публичном пространстве нет никаких подробностей на предмет, как предыстории этого факта, так и его перспектив. Наверное, в публичном дискурсе по мере судебного разбирательства будет появляться какая-то информация, но на сегодняшний момент сложно что-то более подробно сказать. А общество, естественно, такими вещами интересуется. Поскольку мы живем в глобальном мире, степень и методы влияния тех или иных государств на нашу действительность, политику интересны. То есть люди как бы понимают, что, живя в глобальном мире, с теми или иными попытками влияния на государство надо считаться. А на предмет того, насколько эта история и эти обвинения достоверны – это уже, наверное, мы узнаем через суд. Хотя в таких ситуациях обычно судебная процедура имеет конфиденциальный характер», - объяснил он.

Политолог также заметил, что в преддверии выборов в Польше эта ситуация может стать одним из рычагов влияния на граждан и способом внушения идеи российской угрозы.

«Тема российской угрозы имеет в Польше, как вы понимаете, исторически-культурный характер. Если взять наши отношения с Россией, как 100% времени, то, наверное, за 90% этого времени Польша считала Россию угрозой по разным причинам, в том числе, по культурно-нравственным, я бы сказал. Поэтому Россия так или иначе большинством политического класса и большинством общества будет восприниматься подозрительно. То есть большинство поляков склонны верить в то, что Россия представляет из себя угрозу. А если так, то политики будут естественно этими эмоциями пользоваться, потому что выборы то надо выигрывать и для этого нужно управлять эмоциями избирателей. Это нормально. И раз есть такая угроза, наивно было бы рассчитывать, что она не станет частью предвыборной кампании. Хотя, надо сказать, что в последнее время российская тема занимает довольно маргинальную позицию», - заключил собеседник НСН.

Ранее североамериканское бюро НСН передавало, что Глава чешской контрразведывательной службы Михал Коуделка определил российские и китайские шпионские службы как самую большую угрозу для своей страны. По его словам, в прошлом году его ведомство сотрудничало с подразделением полиции по борьбе с организованной преступностью, чтобы полностью парализовать сеть, созданную шпионской службой России.

