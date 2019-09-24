В Британии рассекретили признание легендарного советского разведчика

Впервые обнародованы выдержки из официального признания знаменитого разведчика Кима Филби перед британскими службами безопасности, в котором он сравнивает вступление в ряды советской тайной полиции с уходом в армию, пишет газета the Guardian.

Филби, один из самых известных британских шпионов Советского Союза времен холодной войны, бежал в Москву вскоре после признания вины в 1963 году. Его признание от 11 января 1963 года, озаглавленное «секретно», было частично опубликовано в последнем транше файлов MI5 для передачи в Национальный архив.

Отмечается, что в частично опубликованном признании Филби, возглавлявший в свое время контрразведывательные операции для MI6, будучи двойным агентом, объясняет, что вступление в советскую тайную полицию (ОГПУ) не означало, что он безоговорочно соглашался со всем, что они делали.

«Никто из чиновников ОГПУ, с которыми я имел дело, никогда не пытался завоевать мое полное признание на техническом уровне. Я вступил в ОГПУ, как в армию. Должно было быть много британских солдат, которые подчинялись приказам в битве при Пашендейле [самая спорная британская битва Первой мировой войны], но были убеждены, что они были неправильно задуманны», — цитирует спецкор НСН признание легендарного разведчика по статье The Guardian.

Напомним, что Ким Филби также известен как участник «Кембриджской пятёрки», сети советских агентов в Великобритании. Сообщается, что Филби был завербован советским разведчиком-нелегалом Арнольдом Дейчем в начале июня 1934 года. В ноябре 1952 его допрашивала британская контрразведка MI5, но из-за недостатка улик шпиона отпустили. В 1955 году он ушел в отставку, а в 1963 году был нелегально переправлен в СССР, где прожил остаток жизни.

