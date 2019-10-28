В Польше объявили о задержании российского шпиона

Варшава объявила о задержании подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу Российской Федерации. Как сообщает Радио Польши, операцию провело Агентство внутренней безопасности республики. Задержанному уже предъявлено обвинение.

Помимо основного обвинения предполагаемому шпиону предъявлены два дополнительных - в незаконном хранении оружия и снаряжения, а также в использовании поддельных документов.

Задержанного называют Пётр С., по информации польской спецслужбы, речь идёт об офицере Агентства национальной безопасности.

