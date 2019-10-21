Чешская контрразведка назвала шпионские службы РФ и Китая самой большой угрозой
Глава чешской контрразведывательной службы Михал Коуделка определил российские и китайские шпионские службы как самую большую угрозу для своей страны. Об этом пишет The Washington Post, передает Североамериканское бюро НСН.
По данным издания, Коуделка заявил об этом, выступая в понедельник на конференции по безопасности в нижней палате парламента.
По словам Коуделки, в прошлом году его ведомство сотрудничало с подразделением полиции по борьбе с организованной преступностью, чтобы полностью парализовать сеть, созданную шпионской службой России. Госслужащий отметил, что эта сеть должна была использоваться для кибератак против Чехии и ее иностранных союзников.
Отмечается, что расследование по этому делу еще не завершено, других подробностей Куделка не сообщил. Тем временем в России эту информацию опровергли.
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