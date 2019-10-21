Чешская контрразведка назвала шпионские службы РФ и Китая самой большой угрозой

Глава чешской контрразведывательной службы Михал Коуделка определил российские и китайские шпионские службы как самую большую угрозу для своей страны. Об этом пишет The Washington Post, передает Североамериканское бюро НСН.

По данным издания, Коуделка заявил об этом, выступая в понедельник на конференции по безопасности в нижней палате парламента.