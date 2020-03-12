Польша заявила о желании наладить отношения с Россией

Чапутович полагает, что России и Польше необходимо снизить градус исторических споров, не утихающих в последнее время, пишет «Утро.ру». Чапутович ранее уже заявил, что между Варшавой и Москвой нет расхождений о роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии.

«Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряжённые, но мы хотели бы их улучшения», — цитирует дипломата life.ru.

Ранее старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН отметил, что примирительные слова польского министра всего лишь дежурная фраза, которая не позволяет рассчитывать не реальные шаги по сближению.

