Глава МИД Польши признал главную роль СССР в разгроме нацизма

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что между Варшавой и Москвой нет расхождений о роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии.

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«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народа», - сказал министр в интервью РБК.

Чапутович также заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет Германия. В то же время собеседник издания назвал пакт Молотова-Риббентропа и его секретный протокол причиной, по которой Советский Союз 17 сентября «напал» на Польшу.

В феврале Чапутович заявлял, что Россия проиграла Польше, так как не смогла навязать миру «свое повествование истории».

В то же время министр призвал обе стороны успокоить эмоции и нормализовать отношения, так как две страны, несмотря на различия, все равно остаются соседями.

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ФОТО: flickr.com
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