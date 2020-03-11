Глава МИД Польши признал главную роль СССР в разгроме нацизма
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что между Варшавой и Москвой нет расхождений о роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии.
«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народа», - сказал министр в интервью РБК.
Чапутович также заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет Германия. В то же время собеседник издания назвал пакт Молотова-Риббентропа и его секретный протокол причиной, по которой Советский Союз 17 сентября «напал» на Польшу.
В феврале Чапутович заявлял, что Россия проиграла Польше, так как не смогла навязать миру «свое повествование истории».
В то же время министр призвал обе стороны успокоить эмоции и нормализовать отношения, так как две страны, несмотря на различия, все равно остаются соседями.
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