Польша решила отказаться от импорта угля из России

По его словам, на фоне спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине и с учётом «пассивности Евросовета» в принятии дальнейших антироссийских санкций, польские власти разработали соответствующий законопроект.

«Мы не можем дальше ждать реакции ЕС. Ссылаясь на вопросы безопасности, мы предложили правила, блокирующие на уровне страны импорт угля из России. Это будет вписано в закон», - подчеркнул Мюллер.

Ранее глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что после военной операции России на Украине Германия вынуждена будет покупать газ и уголь в других странах.