ФРГ: Германия откажется от закупки угля и газа у России

После военной операции России на Украине Германия вынуждена будет покупать газ и уголь в других странах. Об этом заявил в прямом эфире телеканала ARD глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

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По его словам, Германия будет вести закупки в большем объеме, чтобы не зависеть от страны, которая «не соблюдает более международное право».

Между тем, цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов достигли отметки в $1400 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.


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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:ГазФРГ
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