ФРГ: Германия откажется от закупки угля и газа у России

По его словам, Германия будет вести закупки в большем объеме, чтобы не зависеть от страны, которая «не соблюдает более международное право».

Между тем, цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов достигли отметки в $1400 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.



