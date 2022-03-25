Президент Латвии заявил о необходимости прекратить импорт российских энергоносителей

По словам Левитса, Рига прорабатывает свою позицию по вопросу оплаты российского газа в рублях, пишет RT. Как отметил президент, республика сталкивается с «определенными издержками», сообщает РИА ФАН.

«Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», — подчеркнул Левитс.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях, так как это было бы попыткой обойти введенные против РФ санкции.

