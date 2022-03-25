Президент Латвии заявил о необходимости прекратить импорт российских энергоносителей
Латвия должна прекратить импорт российских нефти и газа, считает президент республики Эгилс Левитс. Об этом политик заявил в интервью Bloomberg.
По словам Левитса, Рига прорабатывает свою позицию по вопросу оплаты российского газа в рублях, пишет RT. Как отметил президент, республика сталкивается с «определенными издержками», сообщает РИА ФАН.
«Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», — подчеркнул Левитс.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях, так как это было бы попыткой обойти введенные против РФ санкции.
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