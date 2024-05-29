Польша разрешила Украине применять поставляемое оружие для ударов по объектам в РФ

Польша разрешила Украине применять оружие, поставляемое республикой, для ударов по объектам в России. Об этом заявил замглавы польского министерства обороны Цезарий Томчик.

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«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет... ограничений», — указал замминистра в эфире радиостанции Radio Zet.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал разрешить Киеву поражать объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, напоминает «Свободная пресса».

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в соответствии с международным правом Украина может наносить удары по российской территории.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ОружиеУкраинаПольша

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