Премьер-министр Польши отказался направлять войска на Украину

По словам главы правительства, Варшава не рассматривает участие своих военных в любых миссиях на Украине даже после окончания боевых действий. Туск дополнил, что у его страны абсолютно другая роль — обеспечивать логистику для возможной общей европейской миссии.

«Мы являемся ответственными за логистику. Известно, что в Польше находится самый большой хаб. Это достаточное задание и все согласны с такой формой помощи Польши Украине», — подчеркнул он.

Ранее сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 государств из, так называемой, «коалиции желающих», подтвердили свои намерения отправить своих солдат на Украину после заключения перемирия или установления мира в стране. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

