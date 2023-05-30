Польша призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии
Польша призывает Европейский Союз ввести санкции против Белоруссии. Об этом заявил польский посол при ЕС Анджей Садось, сообщает агентство «Прайм».
Он рассказал, что на заседании совета по общим вопросам он предложил рассмотреть вопрос о наложении ограничений на Минск.
Кроме того, дипломат проинформировал о решениях Варшавы по введению собственных санкций против 365 белорусских граждан и организаций, а также о запрете пересечения польской границы грузовиками из Белоруссии и России.
«Без белорусских санкций санкции против России не имеют рационального смысла», — подчеркнул посол Польши при Евросоюзе.
Ранее Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями из-за создания комиссии по изучению влияния России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru