Польша призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

Польша призывает Европейский Союз ввести санкции против Белоруссии. Об этом заявил польский посол при ЕС Анджей Садось, сообщает агентство «Прайм».

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Он рассказал, что на заседании совета по общим вопросам он предложил рассмотреть вопрос о наложении ограничений на Минск.

Кроме того, дипломат проинформировал о решениях Варшавы по введению собственных санкций против 365 белорусских граждан и организаций, а также о запрете пересечения польской границы грузовиками из Белоруссии и России.

«Без белорусских санкций санкции против России не имеют рационального смысла», — подчеркнул посол Польши при Евросоюзе.

Ранее Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями из-за создания комиссии по изучению влияния России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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