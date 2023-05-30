Польша призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

Он рассказал, что на заседании совета по общим вопросам он предложил рассмотреть вопрос о наложении ограничений на Минск.

Кроме того, дипломат проинформировал о решениях Варшавы по введению собственных санкций против 365 белорусских граждан и организаций, а также о запрете пересечения польской границы грузовиками из Белоруссии и России.

«Без белорусских санкций санкции против России не имеют рационального смысла», — подчеркнул посол Польши при Евросоюзе.

Ранее Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями из-за создания комиссии по изучению влияния России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

