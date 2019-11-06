Польша опасается интеграции России и Белоруссии

Глава Министерства Иностранных Дел Польши Яцек Чапутович заявил, что сближение России и Белоруссии является угрозой для существующего баланса сил в Европе. Он заявил, что Минску в данный момент необходимо сконцентрироваться на других вопросах. По словам Чапутовича, ситуация с Союзным государством серьезная.

Однако бывший помощник министра обороны Соединённых Штатов Америки Александр Вершбоу сообщил, что у Евросоюза нет никаких иллюзий, касающихся возможного сближения Минска с ЕС на примере Украины и Грузии. При этом, по словам дипломата, Западу следует быть осторожными и не создавать впечатления слишком тесной связи с Белоруссией, пишет Утро.ру. По словам Вершбоу, это вызвало бы жесткую реакцию России и обратный желаемому результат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ президента Белоруссии Александра Лукашенко разместить российскую авиабазу стал для Москвы «неприятным эпизодом». Белорусский политолог Юрий Шевцов в интервью НСН заявил, что Минск отказывает в размещении российской авиабазы, так как считает ее угрозой для собственного военно-промышленного комплекса.

