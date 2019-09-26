Политолог: Российская авиабаза похоронит мечту Лукашенко

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ президента Белоруссии Александра Лукашенко разместить российскую авиабазу стал для Москвы «неприятным эпизодом». В интервью «Коммерсанту» глава внешнеполитического ведомства отметил, что ранее белорусский президент неоднократно подчеркивал, что «Белоруссия — союзник России на все 100%».

Белорусский политолог Юрий Шевцов в интервью НСН заявил, что Минск отказывает в размещении российской авиабазы, так как считает ее угрозой для собственного военно-промышленного комплекса.

«В основе, на мой взгляд, вопрос о покупке вооружений. У Белоруссии развитый военно-промышленной комплекс, в своем регионе она отправляет на экспорт оружия на такую же сумму, как Швеция, Польша, Болгария – немногим более 1 млрд долларов в год. И Белоруссии хотелось бы ВПК развивать и дальше. В свою очередь, есть конкуренты России. И потому идет некий торг. Например, вопрос об авиабазе можно увязать и с другой стороны. Белоруссия хотела произвести свой боевой самолет и свой боевой вертолет – это одна из задач, которую поставил Лукашенко перед ВПК пять лет тому назад. Если же страну приходит российская авиабаза – эту тему можно снимать.

Можно у России купить самолеты и обучить своих летчиков, а можно допустить российскую базу на свою территорию – и тогда своих летчиков не будет. С одной стороны, дешевле, с другой – степень самостоятельности белорусский армии и способности страны обеспечивать до какого-то уровня безопасности своими силами станет ниже», - сказал он.

Вторая причина, по мнению собеседника НСН, связана с тем, что Белоруссия не хочет портить отношения с другими своими соседями.