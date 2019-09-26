Политолог: Российская авиабаза похоронит мечту Лукашенко
Белорусский политолог в эфире НСН назвал две причины, по которым Минск отказался размещать российскую авиабазу на своей территории.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ президента Белоруссии Александра Лукашенко разместить российскую авиабазу стал для Москвы «неприятным эпизодом». В интервью «Коммерсанту» глава внешнеполитического ведомства отметил, что ранее белорусский президент неоднократно подчеркивал, что «Белоруссия — союзник России на все 100%».
Белорусский политолог Юрий Шевцов в интервью НСН заявил, что Минск отказывает в размещении российской авиабазы, так как считает ее угрозой для собственного военно-промышленного комплекса.
«В основе, на мой взгляд, вопрос о покупке вооружений. У Белоруссии развитый военно-промышленной комплекс, в своем регионе она отправляет на экспорт оружия на такую же сумму, как Швеция, Польша, Болгария – немногим более 1 млрд долларов в год. И Белоруссии хотелось бы ВПК развивать и дальше. В свою очередь, есть конкуренты России. И потому идет некий торг. Например, вопрос об авиабазе можно увязать и с другой стороны. Белоруссия хотела произвести свой боевой самолет и свой боевой вертолет – это одна из задач, которую поставил Лукашенко перед ВПК пять лет тому назад. Если же страну приходит российская авиабаза – эту тему можно снимать.
Можно у России купить самолеты и обучить своих летчиков, а можно допустить российскую базу на свою территорию – и тогда своих летчиков не будет. С одной стороны, дешевле, с другой – степень самостоятельности белорусский армии и способности страны обеспечивать до какого-то уровня безопасности своими силами станет ниже», - сказал он.
Вторая причина, по мнению собеседника НСН, связана с тем, что Белоруссия не хочет портить отношения с другими своими соседями.
«Другой момент – текущая дипломатия. Белоруссия пытается сдерживать рост напряженности в своем регионе, насколько это, возможно, не обострять отношения соседями. Российская авиабаза военных задач особо важных задач не решит, так как Белоруссия небольшая страна. И, что российская авиация в Смоленской области, что в Могилевской области – принципиальной разницы нет. И если эта база появится в Белоруссии – она сразу же вызовет в Восточной Европе дополнительные дипломатические осложнения», - заключил политолог.
Отметим, что сегодня президент Белоруссии заявил о том, что готов отправить белорусских солдат в Донбасс в качестве миротворцев. По словам Лукашенко, он «крайне заинтересован в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей». Одновременно с этим он призвал Киев смириться с потерей Крыма.
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