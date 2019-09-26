Лавров рассказал о «неприятном эпизоде» с Лукашенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории стал «неприятным эпизодом». Глава МИД подчеркнул в интервью газете «Коммерсант», что дело не в форме, а в содержании.

Дело в том, по его словам, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%», передает РИА ФАН.

Лукашенко провозглашал, что белорусские вооружённые силы нужно рассматривать как защищающие общие интересы и общую территорию.

Лавров отметил, что Москва тоже разделяет не все целиком внешнеполитические установки Минска, но «это ничего не значит» - ведь у стран есть программа совместных действий, сообщает RT.

Ранее бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, в чем риск строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Минском.

