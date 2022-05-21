Польша конфликтует с Германией из-за отказа ФРГ поставлять оружие

Варшава упрекает Берлин из-за нежелания поставлять оружие, сообщает немецкая газета Spiegel.

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Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковски считает, что ФРГ не выполнила обещание усилить обороноспособность Польши и пополнить запасы вооружения.

По данным журналистов, обмен вооружениями между Киевом, Варшавой и Берлином не состоялся в полной мере из-за того, что Германия не смогла заменить устаревшие польские танки, которые власти предоставили Украине, на модернизированные немецкие танки Leopard из-за того, что у ФРГ их нет, пишет Газета.ru.

Член бундестага ФРГ от партии Зеленых Тони Хофрейтер обратился к немецкому правительству с призывом выполнить обязательства перед Польшей. Он также отметил, что инициативу о поставках оружия в Варшаву приняло большинство членов бундестага.

При этом представители Минобороны Германии усомнились в такой возможности из-за проблем в производстве танков Leopard, отмечают журналисты Spiegel.

Ранее польские депутаты заявили о необходимости ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за его пророссийскую позицию, заявил заместитель министра юстиции Польши Себастиан Калета, переадет ТАСС.

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