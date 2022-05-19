В Германии предложили лишить пенсии экс-канцлера Шредера из-за связей с Россией

В ХДС объясняют такое предложение контактами Шредера с президентом России Владимиром Путиным, а также пребыванием бывшего канцлера на постах в энергетических компаниях РФ.

Однако ограничения могут остаться нереализованными. Как отметила депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катя Маст, введение таких мер сомнительно, так как речь идет о «праве собственности», пишет RT.

Кроме того, издание Zeit сообщает, что Шредер может лишиться своего бюро. Экс-канцлер не использует офисы и ставки уволенных сотрудников, в связи с чем «основание для комплектования персонала и выделения помещений для бывшего канцлера отпадает», пишет РИА ФАН.

