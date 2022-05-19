В Германии предложили лишить пенсии экс-канцлера Шредера из-за связей с Россией
Христианско-демократический союз (ХДС) ФРГ предложил лишить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за связей политика с Россией. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В ХДС объясняют такое предложение контактами Шредера с президентом России Владимиром Путиным, а также пребыванием бывшего канцлера на постах в энергетических компаниях РФ.
Однако ограничения могут остаться нереализованными. Как отметила депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катя Маст, введение таких мер сомнительно, так как речь идет о «праве собственности», пишет RT.
Кроме того, издание Zeit сообщает, что Шредер может лишиться своего бюро. Экс-канцлер не использует офисы и ставки уволенных сотрудников, в связи с чем «основание для комплектования персонала и выделения помещений для бывшего канцлера отпадает», пишет РИА ФАН.
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