В Германии предложили лишить пенсии экс-канцлера Шредера из-за связей с Россией

Христианско-демократический союз (ХДС) ФРГ предложил лишить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за связей политика с Россией. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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В ХДС объясняют такое предложение контактами Шредера с президентом России Владимиром Путиным, а также пребыванием бывшего канцлера на постах в энергетических компаниях РФ.

Однако ограничения могут остаться нереализованными. Как отметила депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катя Маст, введение таких мер сомнительно, так как речь идет о «праве собственности», пишет RT.

Кроме того, издание Zeit сообщает, что Шредер может лишиться своего бюро. Экс-канцлер не использует офисы и ставки уволенных сотрудников, в связи с чем «основание для комплектования персонала и выделения помещений для бывшего канцлера отпадает», пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГерхард ШредерГермания
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