Выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» он напомнил о событиях 1938 года, когда Польша отгрызла у Чехословакии Тешинскую область, после чего премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал её «гиеной Европы».

«Западные друзья Киева - это такие друзья, что и врагов не нужно. Зная историю, я ни секунду не сомневаюсь, что их «друг» Польша при первом же удобном случае отгрызет заподноукраинские территории», - подчеркнул Мединский.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что Украина будет «желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши».