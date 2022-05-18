Мединский заявил, что Польша при первой возможности заберёт западные земли Украины
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Польша расчитывает при первом же удобном случае забрать у Украины западные территории, сообщает РИА Новости.
Выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» он напомнил о событиях 1938 года, когда Польша отгрызла у Чехословакии Тешинскую область, после чего премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал её «гиеной Европы».
«Западные друзья Киева - это такие друзья, что и врагов не нужно. Зная историю, я ни секунду не сомневаюсь, что их «друг» Польша при первом же удобном случае отгрызет заподноукраинские территории», - подчеркнул Мединский.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что Украина будет «желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши».
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