Польша готова войти в число гарантов мирного соглашения по Украине

По его словам, если Украина обратится с соответствующие просьбой, то Польша «определенно не будет от этого уклоняться».

Ранее зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что об эффективности «куцых» результатов российско-украинских переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, пока рано говорить. По его словам, необходимо дождаться официальных решений и сконцентрироваться на победе в спецоперации.

