Польша готова войти в число гарантов мирного соглашения по Украине
Польша готова войти в число гарантов мирного соглашения по Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.
По его словам, если Украина обратится с соответствующие просьбой, то Польша «определенно не будет от этого уклоняться».
Ранее зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что об эффективности «куцых» результатов российско-украинских переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, пока рано говорить. По его словам, необходимо дождаться официальных решений и сконцентрироваться на победе в спецоперации.
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