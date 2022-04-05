Польша готова войти в число гарантов мирного соглашения по Украине

Польша готова войти в число гарантов мирного соглашения по Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.

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По его словам, если Украина обратится с соответствующие просьбой, то Польша «определенно не будет от этого уклоняться».

Ранее зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что об эффективности «куцых» результатов российско-украинских переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, пока рано говорить. По его словам, необходимо дождаться официальных решений и сконцентрироваться на победе в спецоперации.

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ФОТО: skole-today.com
ТЕГИ:БезопасностьУкраинаПольша
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