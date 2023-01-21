В США недооценили Россию при поддержке Украины

«Вашингтону так понравилась идея, что русские якобы слабые и некомпетентные, что они решили вмешаться, и с тех пор продолжают наращивать свое присутствие», — сказал Макгрегор.

По словам бывшего полковника США, предположения политиков США о плохом состоянии российской армии оказались далеки от правды.

Макгрегор отметил, что ВСУ исчерпали имеющиеся возможности, а «Россия, по всей видимости, сейчас достигла пика».

Ранее Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted заявил, что поддержка Украины со стороны стран Запад не поможет спасти ее от поражения и потери новых территорий.



