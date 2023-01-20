Американский полковник сообщил о «безумном плане» НАТО по Украине

США повышают вероятность прямого конфликта с Россией своими «безумными действиями» на Украине. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Он считает, что США не признают, что их план по истощению Москвы не работает в должной мере, но обостряет ситуацию.

« В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами», - заключил эксперт.