Американский полковник сообщил о «безумном плане» НАТО по Украине
США повышают вероятность прямого конфликта с Россией своими «безумными действиями» на Украине. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
Он считает, что США не признают, что их план по истощению Москвы не работает в должной мере, но обостряет ситуацию.
« В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами», - заключил эксперт.
При этом подполковник армии США Дэниел Дэвис ранее заявил, что новые поставки оружия НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта. По его словам, Запад и Киев ожидают, что «ход битвы» изменится, но более внимательное изучение предлагаемого оружия говорит об обратном.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки НАТО танков Украине усложнят ситуацию не для Москвы, а для Киева, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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