Политтехнолог: В Россию вернулось народничество
Марат Баширов обсудил с НСН доклад «Минченко Консалтинг» об изменениях в «ближнем круге» Путина и антиистеблишментских настроениях среди россиян.
Политологи рассказали об изменениях в «ближнем круге» российского президента Владимира Путина. Эксперты «Минченко Консалтинг» представили доклад под названием «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна», посвященный российским элитам. Под «Политбюро 2.0» понимается окружение главы российского государства. По мнению политологов, это самый влиятельный неформальный политический институт в стране.
Членами этого «ближнего круга» стали секретарь усилившегося Совета Безопасности Николай Патрушев и бизнесмен, основатель Volga Group Геннадий Тимченко. В докладе также говорится об усилении позиций главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, а также строителя Крымского моста Аркадия Ротенберга. К членам «Политбюро 2.0» отнесли также главу «Ростеха» Сергея Чемезова, министра обороны Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина. При этом эксперты отказали в членстве в «Политбюро 2.0» спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Доклад об изменениях в «ближнем круге» Путина вышел очень вовремя, накануне Петербургского международного экономического форума, отметил в интервью НСН политтехнолог Марат Баширов. И даже при отдалённом знакомстве с методикой, использованной авторами доклада, его выводы подкрепляются реальностью, сказал собеседник агентства.
«То, что Совбез в последнее время совершенно точно на острие многих решений, которые принимаются как во внутренней политике, так и во внешней, — это совершенно точно, это факт. Особенно учитывая то, что в последнее время была принята доктрина энергетической безопасности, которая фактически задала тренд на координацию многих остальных стратегий безопасности, экономической, энергетической безопасности, транспортной. Поэтому вполне возможно, что по их методике так и есть, что Патрушев более близок с точки зрения взаимодействия с президентом, а у Тимченко, как у человека, который занимается больше бизнесом, меньше таких контактов», — пояснил политтехнолог.
При этом Марату Баширову гораздо интереснее показалась вторая часть доклада от экспертов «Минченко Консалтинг» про антиистеблишментную волну.
«Я бы обратил внимание на то, что Минченко исследует новое явление, которое он называет антиистеблишментские настроения. У нас в России уже такое явление было, и оно называлось народничество. Это когда идет не повеление социальных настроений в сторону, например, того, что декларирует левая партия, а уже это некое отстранение от государственного патронирования. Народничество в России было известно 150 лет примерно. Мы это явление хорошо знаем. Очень много было художественных произведений, и там эта идеология была описана. Минченко отражает вот это новое настроение у населения», — отметил собеседник НСН.
Напомним, что 6 июня в Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле хотели бы видеть среди участников ПМЭФ находящегося под домашним арестом американского инвестора Майкла Калви. Однако Песков добавил, что не знает, будет ли разрешено Калви приехать на форум. Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН выразил мнение, что в Кремле прекрасно осведомлены обо всех нюансах дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok.
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