Политтехнолог: В Россию вернулось народничество

Политологи рассказали об изменениях в «ближнем круге» российского президента Владимира Путина. Эксперты «Минченко Консалтинг» представили доклад под названием «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна», посвященный российским элитам. Под «Политбюро 2.0» понимается окружение главы российского государства. По мнению политологов, это самый влиятельный неформальный политический институт в стране.

Членами этого «ближнего круга» стали секретарь усилившегося Совета Безопасности Николай Патрушев и бизнесмен, основатель Volga Group Геннадий Тимченко. В докладе также говорится об усилении позиций главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, а также строителя Крымского моста Аркадия Ротенберга. К членам «Политбюро 2.0» отнесли также главу «Ростеха» Сергея Чемезова, министра обороны Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина. При этом эксперты отказали в членстве в «Политбюро 2.0» спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Доклад об изменениях в «ближнем круге» Путина вышел очень вовремя, накануне Петербургского международного экономического форума, отметил в интервью НСН политтехнолог Марат Баширов. И даже при отдалённом знакомстве с методикой, использованной авторами доклада, его выводы подкрепляются реальностью, сказал собеседник агентства.

«То, что Совбез в последнее время совершенно точно на острие многих решений, которые принимаются как во внутренней политике, так и во внешней, — это совершенно точно, это факт. Особенно учитывая то, что в последнее время была принята доктрина энергетической безопасности, которая фактически задала тренд на координацию многих остальных стратегий безопасности, экономической, энергетической безопасности, транспортной. Поэтому вполне возможно, что по их методике так и есть, что Патрушев более близок с точки зрения взаимодействия с президентом, а у Тимченко, как у человека, который занимается больше бизнесом, меньше таких контактов», — пояснил политтехнолог.