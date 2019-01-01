Адвокат рассказал, от чего зависит участие Калви в ПМЭФ
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» в эфире НСН выразил уверенность в политической подоплеке дела Калви.
В Кремле хотели бы видеть находящегося под домашним арестом американского инвестора Майкла Калви среди участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в интервью телеканалу RT рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако он не знает, будет ли разрешено Калви приехать на форум, поскольку в Кремле не знают, какой оно носит характер.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН выразил мнение, что в Кремле прекрасно осведомлены обо всех нюансах дела Калви.
«Я абсолютно уверен, что это дело носит политически окрас, хотя бы потому что Песков – представитель президента – имеет о нем мнение. Значит, тема обсуждается и скорее всего его участие, иной процессуальный статус зависит от тех договоренностей, которые сейчас обсуждаются. Эта тема, безусловно, вынесена на государственный уровень», - отметил он.
Поэтому вопрос участия американца в ПМЭФ зависит только от воли главы государства.
«Если будет команда из Кремля, его отпустят хоть на Луну. Уверен, что на этот счет Кремлем уже даны указания и следователю и надзирающему прокурору. И они будут выполнены моментально. Мнение Кремля в этом случае является основным. Фраза Пескова говорит о том, что сейчас идет обсуждение, насколько хотят его там видеть. Для этого тоже должны быть необходимые условия. О них тоже, наверняка, сейчас идет разговор», - заключил юрист.
Напомним, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в рамках дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Позднее он был переведен под домашний арест.
Очередной Петербургский международный экономический форум пройдет в городе на Неве 6-8 июня. В его рамках запланировано порядка 120 мероприятий.
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