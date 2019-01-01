Адвокат рассказал, от чего зависит участие Калви в ПМЭФ

В Кремле хотели бы видеть находящегося под домашним арестом американского инвестора Майкла Калви среди участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в интервью телеканалу RT рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако он не знает, будет ли разрешено Калви приехать на форум, поскольку в Кремле не знают, какой оно носит характер.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН выразил мнение, что в Кремле прекрасно осведомлены обо всех нюансах дела Калви.

«Я абсолютно уверен, что это дело носит политически окрас, хотя бы потому что Песков – представитель президента – имеет о нем мнение. Значит, тема обсуждается и скорее всего его участие, иной процессуальный статус зависит от тех договоренностей, которые сейчас обсуждаются. Эта тема, безусловно, вынесена на государственный уровень», - отметил он.

Поэтому вопрос участия американца в ПМЭФ зависит только от воли главы государства.