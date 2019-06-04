В США рассказали о России после Путина

Кроме того, в докладе о России времен 2030 года отмечается угроза для Белоруссии и Казахстана. Аналитики в Вашингтоне считают, что Россия не будет предпринимать какие-либо агрессивные военные действия против стран Балтии, но видят в Белоруссии «привлекательную и популярную на внутри страны» мишень для Владимира Путина, в случае если бы он захотел остаться у власти после 2024 года в качестве главы объединенного государства. В то же время медленная преемственность руководства в Казахстане представляет угрозу для Москвы, отмечают эксперты Фонда «Свободная Россия».

Авторы доклада больше всего разошлись во мнениях относительно вопроса восстания элиты против президента РФ Владимира Путина, пишет Бершидский.

«Некоторые авторы ожидают падения уровня преданности Москве на региональном уровне, другие дают более пессимистичные прогнозы. Последние считают, что все части истеблишмента, от бизнеса до военных, слишком инвестированы в статус-кво, чтобы восставать. В стране, где частные предприятия составляли 70 процентов экономического производства в 2004 году, а государственные компании контролируют 70 процентов сегодня, и кнут, и пряник поступают из централизованного источника. Ни один из авторов не ожидает, что западные санкции могут привести к тому, что какая-либо фракция в российской элите восстанет против Путина, потому что его режим так эффективно защищен от государственного переворота: военные эффективно контролируются людьми Путина», — передает спецкор НСН.

Соглашаясь с большей частью выводов в докладе, обозреватель Bloomberg отмечает, что не стоит списывать со счётов протестные настроения среди россиян. По его словам, недавние волнения в Екатеринбурге из-за планов возведения храма в сквере у Театра драмы или митинги против строительства мусорного полигона в Архангельске однозначно не предвещают революцию, но напоминают «мрачную и бесстрашную энергию» протестов в последние годы существования Советского Союза. Бершидский не исключает, что независимо от того, останется ли Владимир Путин во главе государства или нет, сразу в нескольких российских городах произойдет «насильственное извержение недовольства» в среднесрочной перспективе. И у Запада есть шанс это использовать, пишет автор статьи.

«В результате таких извержений лучше настроенные, чем у Путина, машины подавления и кооптации были подавлены. Это исход, заслуживающий большего внимания, чем в отчете Фонда «Свободная Россия». В конце концов, это сценарий свободной России. В этом случае ни один из текущих геополитических расчетов не будет действительным. Для всех крупных игроков, как западных, так и не западных, это было бы шансом попытаться наладить новые отношения с Россией более разумно, чем в прошлый раз, когда такая возможность появилась почти 30 лет назад», — заключает обозреватель Bloomberg, передает спецкор НСН.

