Политологи нашли перемены в «ближнем круге» Путина

Политологи рассказали об изменениях в «ближнем круге» президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в докладе под названием «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна», составленном экспертами «Минченко Консалтинг», посвященном российским элитам, сообщает РБК.

«Политбюро 2.0» политологи окрестили окружение российского главы, это, по их мнению, самый влиятельный неформальный политический институт в стране. Членами этого «ближнего круга» стали секретарь усилившегося Совета Безопасности Николай Патрушев и бизнесмен, основатель Volga Group Геннадий Тимченко. В докладе также говорится об усилении позиций главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, а также строителя Крымского моста Аркадия Ротенберга. К членам «Политбюро 2.0» отнесли также главу «Ростеха» Сергея Чемезова, министра обороны Сергея Шойгу и мэра Москвы Сергея Собянина.

При этом политологи отказывают в членстве в «Политбюро 2.0» спикеру Госдумы Вячеславу Володину. По их мнению, он из него выбыл. Кроме того, неочевидная позиция в «ближнем круге» у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Эксперты таким образом оценили ротацию, которая произошла за последние несколько лет.

Ранее политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН призвал не волноваться насчет рейтинга Владимира Путина, он отметил, что его не способен понизить даже самый запутанный опрос.

