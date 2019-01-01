Политологи поспорили о связях Зеленского с украинскими олигархами
Председатель правления Центра стратегических исследований и глава Украинского аналитического центра поспорили, связан ли президент Владимир Зеленский с украинскими олигархами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархи не оказывают влияния на выработку политического курса его команды. Глава государства заверил, что его команда состоит из профессионалов без коррупционного прошлого и связей со старыми элитами. В том числе, Зеленский сообщил, что никто из них не подвержен влиянию олигархов. Президент Украины выразил уверенность, что без колебаний порвет с любым из членов своей команды, который будет вовлечен в «сомнительные сделки» или каким-то образом скомпрометирует главу государства.
Председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко подчеркнул в беседе с НСН, что пока делать конкретных выводов о взаимосвязи Зеленского с местными олигархами нельзя. По его словам, все станет ясно лишь после парламентских выборов.
«Можно верить поступкам. То, что написано в Библии: ”По плодам узнаете вы их”. Вот плоды мы сейчас увидим. Он еще месяц президент. Действий я пока еще не видел таких, которые бы говорили, что он либо ставленник олигархов, либо он борец с ними, либо он их вообще не замечает. Это будет видно сразу после парламентских выборов. Сейчас у него нет явных действий каких-то направленных на пользу кого-то из олигархов. Хотя вообще действий его практически нет. Я пока не вижу шагов ни на подтверждение, ни на опровержение его зависимости от олигархов», - объяснил он.
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко напротив заявил в эфире НСН, что связь действующего президента Украины с олигархами более, чем очевидна. Он отметил, что просто в данной ситуации речь идет не о Коломойском, а о других более влиятельных людях.
«С Коломойским связей никаких там нет. Это правда. Но то, что он связан с другими олигархами – это тоже правда. Поймите, никто правду не скажет. Понятно, что Зеленский, как и Порошенко, даже в большей степени будет зависеть от олигархов. Я понимаю, что Коломойский некий демон. Но там другие олигархи более сильные. Там все на сегодняшний момент зависит от депутатов. Если посмотреть по его действиям, то видно, что он играет по правилам олигархов», - заключил собеседник НСН.
Также не сошлись политологи и в своих взглядах на дальнейшее развитие ситуации. По словам Жовниренко, Зеленскому необходимо создать новый тренд и поспособствовать отделению большого бизнеса от политики.
«Допустим, антимонопольный комитет. Какие-то новые требования выдвинуты. Ведь всем ясно, что отдельная отрасль, например, энергетика монополизирована. И не только она. Вот эта закрытость антимонопольного комитета и то, что он мало делает для демонополизации – это ведь тоже действие или бездействие президента. Понятно, что он напрямую не может сейчас сказать антимонопольному комитету: “Делай так, как я говорю”. Но тенденцию заявить, тренд создать, вектор может. Абсолютно четко заявить не только, что на нас не влияют олигархи, но и каким образом это будет осуществляться в его деятельности. Буквально, как отделить большой бизнес от политики. Никто не говорит, что нужно сажать олигархов. Речь идет о том, что нужно разъединить этих сиамских близнецов, которые душат Украину. Либо большой бизнес, либо политика. Выбирай», - пояснил эксперт.
Охрименко же напротив, заявил, что ждать каких-то изменений на Украине не стоит. По его словам, Зеленский прекрасно понимает, как сильно влияют на политику Украины олигархи и сознательно не будет предпринимать никаких шагов.
«Во-первых, ему это не надо. А, во-вторых, зачем менять то, что хорошо работает? Украина – республика олигархов. Олигархи управляли и будут всегда управлять. Да, президент может поломать комедию, но это не более, чем антураж. Где же вы видели, чтобы президент говорил правду? Президент должен врать! Все прекрасно понимают, что высокий тариф на ЖКХ выгоден ряду украинских олигархов. Что делает президент? Он делает вид, что этой проблемы не существует. Он обычный президент обычной республики олигархов, который, так или иначе, будет под них подстраиваться», - заключил политолог.
Ранее глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что Коломойскому еще предстоит найти свое место в новой политической и финансовой картине страны. По его словам, олигарх имел очень опосредованное отношение к выборам на Украине.
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