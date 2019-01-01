Политологи поспорили о связях Зеленского с украинскими олигархами

Председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко подчеркнул в беседе с НСН, что пока делать конкретных выводов о взаимосвязи Зеленского с местными олигархами нельзя. По его словам, все станет ясно лишь после парламентских выборов.

«Можно верить поступкам. То, что написано в Библии: ”По плодам узнаете вы их”. Вот плоды мы сейчас увидим. Он еще месяц президент. Действий я пока еще не видел таких, которые бы говорили, что он либо ставленник олигархов, либо он борец с ними, либо он их вообще не замечает. Это будет видно сразу после парламентских выборов. Сейчас у него нет явных действий каких-то направленных на пользу кого-то из олигархов. Хотя вообще действий его практически нет. Я пока не вижу шагов ни на подтверждение, ни на опровержение его зависимости от олигархов», - объяснил он.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко напротив заявил в эфире НСН, что связь действующего президента Украины с олигархами более, чем очевидна. Он отметил, что просто в данной ситуации речь идет не о Коломойском, а о других более влиятельных людях.

«С Коломойским связей никаких там нет. Это правда. Но то, что он связан с другими олигархами – это тоже правда. Поймите, никто правду не скажет. Понятно, что Зеленский, как и Порошенко, даже в большей степени будет зависеть от олигархов. Я понимаю, что Коломойский некий демон. Но там другие олигархи более сильные. Там все на сегодняшний момент зависит от депутатов. Если посмотреть по его действиям, то видно, что он играет по правилам олигархов», - заключил собеседник НСН.