В Раде не удивились просьбе Коломойского оставить Авакова при Зеленском

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен сохранить свой пост при новом президенте. В интервью программе журналистских расследований Bihus.Info предприниматель назвал Авакова «фактором стабильности» на Украине и добавил, что кроме него в правительстве Владимира Гройсмана «больше некого отметить».

В Верховной раде Украины таким заявлениям украинского олигарха, проживающего в настоящее время в Израиле, не удивились. Депутат Рады Вадим Рабинович заявил в интервью НСН, что не удивлен сближению Коломойского с Аваковым.

«Это разве сенсация какая-то? Коломойский три дня назад сказал, что победа Зеленского – это "наша совместная победа с Аваковым". Следовательно, они давно работают вместе», — сказал депутат Рады.