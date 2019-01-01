В Раде не удивились просьбе Коломойского оставить Авакова при Зеленском
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович рассказал НСН о сотрудничество олигарха с главой МВД.
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен сохранить свой пост при новом президенте. В интервью программе журналистских расследований Bihus.Info предприниматель назвал Авакова «фактором стабильности» на Украине и добавил, что кроме него в правительстве Владимира Гройсмана «больше некого отметить».
В Верховной раде Украины таким заявлениям украинского олигарха, проживающего в настоящее время в Израиле, не удивились. Депутат Рады Вадим Рабинович заявил в интервью НСН, что не удивлен сближению Коломойского с Аваковым.
«Это разве сенсация какая-то? Коломойский три дня назад сказал, что победа Зеленского – это "наша совместная победа с Аваковым". Следовательно, они давно работают вместе», — сказал депутат Рады.
Парламентарий отказался давать оценку эффективности работы министра внутренних дел Украины, но пообещал кадровые перестановки в случае победы своей партии на парламентских выборах осенью 2019 года.
«Я пока не готов давать оценку кто полезен, кто не полезен. Я думаю, что полезнее всего партия “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Все остальные для меня примерно одинаковые. Поэтому когда мы победим, мы и будем расставлять кадры», — заявил Вадим Рабинович.
Напомним, что ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее заявил, что считает Коломойского самым ярким олигархом и политиком. «Нет никого ярче, чем Игорь Валерьевич [Коломойский]. Это очень яркий многогранный политик и олигарх», — сказал он в интервью Дмитрию Гордону.
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