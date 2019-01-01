Не самый сильный олигарх. Зеленский не будет слушать Коломойского
Глава Украинского аналитического центра заявил НСН, что вряд ли Коломойский войдет в президентскую команду Зеленского.
Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает интернет-издание TheBabel. Затем это подтвердил изданию сам Коломойский. При этом он сообщил, что пока не определился относительно своих дальнейших планов.
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что Коломойскому еще предстоит найти свое место в новой политической и финансовой картине страны (слушайте аудио).
«Нас очень демонизируют Коломойского, хотя он лишь один из украинских олигархов, но не самый богатый и не самый сильный. Как я понимаю, сейчас он будет вести переговоры с другими олигархами, чтобы найти свое место в бизнесе. И выборы Зеленского финансировал не Коломойский, этим занимались совсем другие люди. До выборов Коломойский предложил Зеленскому только один тв-канал, и на сегодня «1+1» никакого интереса для президента не представляет. Другого ничего Коломойский Зеленскому предложить не может. Команду? Но почему команда Коломойского более выгодна Зеленскому, чем его собственная команда», - отметил Охрименко.
Действительно в ходе предвыборной кампании Петр Порошенко неоднократно говорил о связях Коломойского и Зеленского, а также называл своего соперника марионеткой бизнесмена.
Коломойский публично поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского, который во втором туре набрал 73,22% голосов против 24,45% у Порошенко.
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