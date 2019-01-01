Не самый сильный олигарх. Зеленский не будет слушать Коломойского

Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает интернет-издание TheBabel. Затем это подтвердил изданию сам Коломойский. При этом он сообщил, что пока не определился относительно своих дальнейших планов.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что Коломойскому еще предстоит найти свое место в новой политической и финансовой картине страны (слушайте аудио).

«Нас очень демонизируют Коломойского, хотя он лишь один из украинских олигархов, но не самый богатый и не самый сильный. Как я понимаю, сейчас он будет вести переговоры с другими олигархами, чтобы найти свое место в бизнесе. И выборы Зеленского финансировал не Коломойский, этим занимались совсем другие люди. До выборов Коломойский предложил Зеленскому только один тв-канал, и на сегодня «1+1» никакого интереса для президента не представляет. Другого ничего Коломойский Зеленскому предложить не может. Команду? Но почему команда Коломойского более выгодна Зеленскому, чем его собственная команда», - отметил Охрименко.