Эксперт: существует угроза полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном

Угроза полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном существует, проблема в отношениях двух стран заключается в отказе признавать чужую идентичность, рассказал в эфире НСН директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. 

Перестрелка с применением артиллерии возобновилась на северном участке армяно-азербайджанской границы в четверг. В Минобороны Азербайджана заявили, что армянская сторона обстреляла ряд населенных пунктов из крупнокалиберного оружия и миномётов, причём обошлось без пострадавших среди мирного населения. Минобороны Армении со своей стороны обвинило азербайджанцев в попытке диверсии и обстреле приграничных сёл из гаубиц Д-30.

«Угроза полномасштабной войны существует, которая пока откладывается в результате дипломатических усилий, главным образом, российской стороны. В этом конфликте только фактор силы может поставить окончательную точку, но это не устраивает никого: ни Армению, ни Азербайджан, ни их соседей. Полноценное системное решение может быть только при участии России», - считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

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По его словам, главная проблема конфликта заключается в непризнании идентичности другого народа.

«Как будет решен вопрос армянского населения Нагорного Карабаха в случае гипотетического возвращения в состав Азербайджана? Это и есть главный источник конфликта», - заявил эксперт.

Ранее Коровин в беседе с НСН рассказал, что конфликт в Закавказье невозможно решить без участия третьей стороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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