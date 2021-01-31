Политолога Екатерину Шульман задержали в Москве

Шульман сообщает, что сотрудники полиции остановили их с супругом для проверки документов.

«После долгих созвонов сотрудники отдела попытались от нас избавиться, передав в автозак, но три подряд нас отвергли, то ли за переполненностью, то ли как неподходящих по категории. Разочарованные, вернулись мы в комнату полиции, и сидим тут в обществе ещё двух молодых людей и девушки, а также некоторого количества сотрудников», - прокомментировала ситуацию политолог.

Напомним, по итогам опроса Фонда общественного мнения, Екатерина Шульман в 2020 году вошла в число самых влиятельных россиянок.

Ранее член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал в эксклюзивном интервью об инциденте с его задержанием.

«Сейчас уже отпустили. Никто ничего мне не вменял. Мы стояли с моим коллегой по Совету по правам человека (при президенте РФ – прим. НСН) Александром Верховским, ко мне подошли, взяли под локоток двое симпатичных полицейских и повели в автозак. Просто взяли и посадили в автозак»,- пояснил собеседник НСН.

