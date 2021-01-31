Политолога Екатерину Шульман задержали в Москве
Российского политолога Екатерину Шульман полиция задержала в Москве. Доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС оказалась в комната полиции станции метро «Бауманская» вместе с супругом, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Шульман сообщает, что сотрудники полиции остановили их с супругом для проверки документов.
«После долгих созвонов сотрудники отдела попытались от нас избавиться, передав в автозак, но три подряд нас отвергли, то ли за переполненностью, то ли как неподходящих по категории. Разочарованные, вернулись мы в комнату полиции, и сидим тут в обществе ещё двух молодых людей и девушки, а также некоторого количества сотрудников», - прокомментировала ситуацию политолог.
Напомним, по итогам опроса Фонда общественного мнения, Екатерина Шульман в 2020 году вошла в число самых влиятельных россиянок.
Ранее член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал в эксклюзивном интервью об инциденте с его задержанием.
«Сейчас уже отпустили. Никто ничего мне не вменял. Мы стояли с моим коллегой по Совету по правам человека (при президенте РФ – прим. НСН) Александром Верховским, ко мне подошли, взяли под локоток двое симпатичных полицейских и повели в автозак. Просто взяли и посадили в автозак»,- пояснил собеседник НСН.
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