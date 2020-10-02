Социологи составили рейтинг самых авторитетных россиянок

Опрос проводился по телефону 25-27 сентября, в нем приняли участие тысяча респондентов.

Ранее журнал Time составил список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год. Среди лидеров в текущем году представлены директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп, глава КНР Си Цзиньпин и другие.

Между тем, президента России Владимира Путина в списке не оказалось, несмотря на то, что ранее он неоднократно в нем появлялся.

Политолог Николай Злобин призвал в эфире НСН не делать глубоких выводов на основании рейтинга журнала.

Он отметил, что мировая политика не делается по этим спискам, там все определяется по «гамбургскому счету». По его мнению, на самом деле Путин в реальных списках политических деятелей стоит достаточно высоко.

