Политолог: Введение в России режима ЧС лоббируют компании-банкроты

«При ЧС СМИ перестают работать либо вводится цензура. Некоторые СМИ у нас, особенно либеральные, требуют ЧС, но при этом забывают, что им на следующий день придется прекратить работу. Это ладно - я бы только поддержал, если бы они все закрылись, но вопрос еще в другом. В этом случае власти, если будет необходимость, могут реквизировать любое ваше имущество на нужды армии и МЧС: забрать автомобиль, могут у вас дома или в вашем офисе развернуть госпиталь. Это кому-то нужно? Тем людям, которые хотят, чтобы им ЧС ввели? Они готовы отдать машину, дом, еще что-то?» - сказал собеседник НСН.

Кроме того, отдельные территории попросту не нуждаются в введении каких-то особых режимов.

«Если такой режим вводится, то он не может вводиться в одном селе так, в другом городе - так. Представьте, что в каждой деревне будет комендантский час. Там, может, с роду про коронавирус не слыхал никто, а их заставят по домам сидеть. Это глупость. Нужно действовать гибко и правильно», - отметил он.

По мнению Матвейчева, введение ЧС лоббирует ряд компаний, которые находились в банкротном состоянии еще до начала пандемии коронавируса. Объявление ЧС позволит им обнулить все свои обязательства.

«За ЧС выступают предприниматели, которые, видимо, в банкротном состоянии, в долгах находились еще до коронавируса, а сейчас на коронавирус решили свои проблемы списать. Потому что во время ЧС перестают действовать все юридические договоры, в том числе договоры найма. Вот у тебя есть 20 сотрудников, ты говоришь: “Форс-мажор, все вы уволены, договоры не действуют”. Ты ничего не выплачиваешь, никаких обязательств перед ними у тебя больше нет. А потом еще с государства деньги потребуешь: вот я пострадал, дайте мне денег. Власти подарок для них такой делать не собираются», - заявил профессор НИУ ВШЭ.

Ранее президент России Владимир Путин дал правительству право вводить в стране режим чрезвычайной ситуации. Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, в каком случае такой режим может быть введен в России.

