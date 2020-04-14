Комендантский час и увольнения. К чему приведет режим чрезвычайной ситуации

«Повышенная готовность – это стадия накануне чрезвычайной ситуации. Президент не считает нужным вводить этот режим поскольку чрезвычайно ситуации пока нет. Если будет введен режим ЧС, возникает целый ряд последствий. Во-первых, гораздо больше ограничений. Меняется режим работы органов власти, предприятий и так далее. Дополнительные ограничения прав и свобод граждан. Пока в этом необходимости нет. Сейчас режим самоизоляции – это в большей степени рекомендация. Просьба органов власти населению страны соблюдать режим самоизоляции. В случае ЧС - это другие меры, комендантский час и так далее. Еще более жесткий режим – чрезвычайное положение», - пояснил юрист.

Он указывает, что при введении ЧС может увеличиться уровень безработицы.

«Как правило, это указывается в стандартных формулировках договоров. В случае ЧС и ЧП стороны освобождаются от исполнения контрактов. Может возникнуть огромная чехарда, вся экономика парализуется. Дальше нужно будет разбираться, кто обосновано отказался от контракта, кто получил за это выгоды. Некоторые работодатели смогут расценить это как возможность для расторжения трудовых договоров. Думаю, это та причина, почему руководство страны пока не применило такую меру», - добавил Тарло.

Он высказал уверенность, что режим ЧС не несет политических рисков для власти. «Для власти – никаких. Она только получит дополнительные полномочия. Последствия будут для граждан. В режиме ЧС и ЧП их права существенно ограничиваются», - заключил собеседник НСН.

Ранее Евгений Тарло в эфире НСН рассказал, почему попытки оспорить режим самоизоляции через суд бесперспективны.

