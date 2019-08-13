Политолог усомнился в кандидатуре нового посла США: Трамп передумает
Политолог-американист Константин Блохин в эфире НСН заявил, что любой новый посол США в России будет продолжать антироссийский курс.
Новым послом США в России на смену уходящему Джону Хантсману может быть назначен специальный представитель США по КНДР Стивен Биган. Ни Биган, ни Госдепартамент США эту информацию пока не подтвердили. При этом именно Биган со стороны США руководил переговорами между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в феврале 2019 года – встреча завершилась полным провалом. Известно, что дипломат изучал русский язык в Мичиганском университете и возглавлял Международный республиканский институт в Москве с 1992 по 1994 годы.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Трамп, как показывает практика, может несколько раз передумать перед назначением того или иного кандидата на пост посла в России.
«Трамп может не раз поменять свое мнение. Вспомните, сколько было претендентов на роль советника по национальной безопасности. Он тасовал, мешал кандидатуры, как в карточной игре. Понятно, что выбор у него небольшой, мало кто хочет с Трампом работать, мало, кто с ним уживается. Для Трампа главное – полная политическая лояльность, никакого свободомыслия. Он привык управлять бизнесом и рассматривает Белый дом не как государственно-политическую структуру, а как такую транснациональную компанию.
Второй момент: какая бы персона ни была, даже если лично этот человек будет заинтересован в улучшении отношений США и России, вряд ли он сможет вывести эти отношения на новый уровень. Посол реализует курс, который наметила администрация Трампа. Если наша страна наравне с тем же Китаем значится во всех документах стратегического и внешнеполитического планирования значится как главный противник, как угроза чуть ли не экзистенциального характера, который необходимо сдерживать всеми возможными способами – как он сможет противиться этим установкам? Внутри США существует двухпартийный антироссийский консенсус. Даже если он (новый посол) внутренне хотел бы это сделать – он не сможет это сделать», - заявил он.
Ранее Блохин в интервью НСН объяснил, почему новый президент Украины Владимир Зеленский не врезался в память Дональду Трампу.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Жёстко, но оправданно». В Кремле оценили действия силовиков на митингах в Москве
- Стала известна реакция Путина на акции протеста в Москве
- Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян
- Мясной союз: В российских магазинах вся колбаса безопасна
- К выходным в столицу вернётся похолодание