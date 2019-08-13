Политолог усомнился в кандидатуре нового посла США: Трамп передумает

«Трамп может не раз поменять свое мнение. Вспомните, сколько было претендентов на роль советника по национальной безопасности. Он тасовал, мешал кандидатуры, как в карточной игре. Понятно, что выбор у него небольшой, мало кто хочет с Трампом работать, мало, кто с ним уживается. Для Трампа главное – полная политическая лояльность, никакого свободомыслия. Он привык управлять бизнесом и рассматривает Белый дом не как государственно-политическую структуру, а как такую транснациональную компанию.

Второй момент: какая бы персона ни была, даже если лично этот человек будет заинтересован в улучшении отношений США и России, вряд ли он сможет вывести эти отношения на новый уровень. Посол реализует курс, который наметила администрация Трампа. Если наша страна наравне с тем же Китаем значится во всех документах стратегического и внешнеполитического планирования значится как главный противник, как угроза чуть ли не экзистенциального характера, который необходимо сдерживать всеми возможными способами – как он сможет противиться этим установкам? Внутри США существует двухпартийный антироссийский консенсус. Даже если он (новый посол) внутренне хотел бы это сделать – он не сможет это сделать», - заявил он.

Ранее Блохин в интервью НСН объяснил, почему новый президент Украины Владимир Зеленский не врезался в память Дональду Трампу.

