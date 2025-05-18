СМИ: При столкновении мексиканского судна с Бруклинским мостом погибли 2 человека

В США в результате столкновения мексиканского парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке погибли два человека. Об этом сообщает газета «New York Post».

По данным источника, еще 17 человек получили травмы. Четверо пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс говорил, что в результате ЧП пострадали 19 человек.