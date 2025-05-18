СМИ: При столкновении мексиканского судна с Бруклинским мостом погибли 2 человека
В США в результате столкновения мексиканского парусного судна с Бруклинским мостом в Нью-Йорке погибли два человека. Об этом сообщает газета «New York Post».
По данным источника, еще 17 человек получили травмы. Четверо пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс говорил, что в результате ЧП пострадали 19 человек.
Вечером 17 мая мексиканское парусное судно, которое прибыло в Нью-Йорк с праздничным визитом, врезалось в Бруклинский мост. На его борту находились 277 пассажиров. После аварии огромные мачты рухнули на палубу. При этом движение транспорта по мосту не было нарушено.
Согласно информации властей, управляющий корабля столкнулся с «механическими проблемами». Национальный совет по безопасности на транспорте проведет полное расследование инцидента. На месте происшествия дежурит корабль экстренных служб, контролирующий обстановку в акватории Ист-Ривер.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Финляндии при столкновении вертолетов в районе аэродрома Эура погибли пять человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru