Блогера Владоса Мироса задержали в Санкт-Петербурге

Известно, что молодой человек должен был выступать в клубе «Department 57» на Конюшенной площади. При этом силовики увели его со сцены, а также его хореографа Анастасию Лукину, писал Telegram-канал «Baza». Представители клуба объявили, что выступление блогера по техническим причинам переносится на другой день. С чем связано его задержание пока неизвестно.

Владос Мирос — популярный российский блогер. В соцсетях у него примерно два млн подписчиков. Он известен шутливыми лайфстайл видео. Ранее появлялся в своих роликах в женском образе. Принимал участие в реалити-шоу на телеканале ТНТ «Первые на деревне».

Ранее Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее бывшего мужа, обвиняемых в незаконном выводе более 250 млн рублей из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».