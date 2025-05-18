Блогера Владоса Мироса задержали в Санкт-Петербурге
В одном из клубов Санкт-Петербурга силовики задержали блогера Владоса Мироса (настоящее имя Владислав Миров). Об этом сообщают «Известия».
По данным источника, это произошло вечером 17 мая. В настоящее время эпатажный блогер находится на допросе.
Известно, что молодой человек должен был выступать в клубе «Department 57» на Конюшенной площади. При этом силовики увели его со сцены, а также его хореографа Анастасию Лукину, писал Telegram-канал «Baza». Представители клуба объявили, что выступление блогера по техническим причинам переносится на другой день. С чем связано его задержание пока неизвестно.
Владос Мирос — популярный российский блогер. В соцсетях у него примерно два млн подписчиков. Он известен шутливыми лайфстайл видео. Ранее появлялся в своих роликах в женском образе. Принимал участие в реалити-шоу на телеканале ТНТ «Первые на деревне».
Ранее Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее бывшего мужа, обвиняемых в незаконном выводе более 250 млн рублей из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru