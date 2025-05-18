СМИ: Тело главы ХАМАС нашли в туннеле под Хан-Юнисом в секторе Газа

13 мая гостелерадиокомпания Израиля «Kan» объявила о нанесении удара по Хан-Юнису с целью ликвидации Синвара. По сообщениям издания, лидер ХАМАС был в подземном помещении под Европейской больницей на юге сектора Газа, которое попало под удар. При этом гибель главы палестинского движения на тот момент не была подтверждена.

Мухаммад Синвар возглавил ХАМАС после ликвидации Израилем его брата и экс-лидера организации Яхьи Синвара. Его убили в октябре 2024 года на юге анклава.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что израильское правительство разработало новый план военной операции в секторе Газа, согласно которому Израиль хочет взять его под свой полный контроль.