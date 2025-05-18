По данным ведомства, три украинских дрона были перехвачены над Брянской областью и четыре — над Белгородской. При этом утром 18 мая в период с 07:15 до 08:20 часов по московскому времени силы ПВО ликвидировали еще 14 БПЛА ВСУ над этим регионом.

До этого в Минобороны рассказали об освобождении подразделениями группировки войск «Центр» Александрополя в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT сообщил, что ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили роботизированную платформу ВСУ.