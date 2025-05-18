За ночь ПВО сбили 7 дронов ВСУ над двумя регионами РФ
За ночь 18 мая дежурные средства ПВО ликвидировали семь беспилотников ВСУ над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, три украинских дрона были перехвачены над Брянской областью и четыре — над Белгородской. При этом утром 18 мая в период с 07:15 до 08:20 часов по московскому времени силы ПВО ликвидировали еще 14 БПЛА ВСУ над этим регионом.
До этого в Минобороны рассказали об освобождении подразделениями группировки войск «Центр» Александрополя в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее RT сообщил, что ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили роботизированную платформу ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru