Карпин назвал условие участия сборной России в ЧМ-2026 по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал условие, при котором российская команда сможет принять участие в предстоящем Чемпионате мира-2026. Об этом он заявил на шоу «Кстати».
По словам Карпина, сборная России будет участвовать, если ее пригласит президент США Дональд Трамп.
«Нам кто-то говорил, если нам дадут уайлд-кард, Трамп только может сказать: "Сам лично приглашаю Россию в Америку". Только так», - объяснил тренер.
После начала спецоперации в 2022 году Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую сборную и российские клубы от турниров под своей эгидой. В связи с этим они не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций и отбираться на чемпионаты мира и Европы. Российскую футбольную сборную также не допустили к жеребьевке Чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Ранее экс-футболисты сборной России Владислав Радимов и Дмитрий Булыкин в интервью НСН предположили, что национальная команда может на равных сыграть со сборной Бразилии по футболу, если РФС договорится о таком матче.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru