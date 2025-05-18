Карпин назвал условие участия сборной России в ЧМ-2026 по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал условие, при котором российская команда сможет принять участие в предстоящем Чемпионате мира-2026. Об этом он заявил на шоу «Кстати».

По словам Карпина, сборная России будет участвовать, если ее пригласит президент США Дональд Трамп.

«Нам кто-то говорил, если нам дадут уайлд-кард, Трамп только может сказать: "Сам лично приглашаю Россию в Америку". Только так», - объяснил тренер.